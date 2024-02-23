台灣最AI的銀行! 創銀行業最高紀錄 合庫銀專利申請獲雙料冠軍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-23 17:45

經濟部智慧財產局公布 112 年專利申請百大排名，涵蓋發明、新型及設計三大類本國共有 6 家銀行進榜，其中合庫銀行以 223 件的專利申請數量，連續 2 年榮登銀行業首位，並創下歷年所有銀行專利申請件數最高紀錄。發明專利方面也以 35 件的申請數量，勇奪銀行業第一。

隨著金融科技風潮席捲全球，合庫銀行自 105 年起踏入金融專利申請領域，保護自家的創新技術免受侵害，在積極推動研發技術轉化為智慧財產努力過程，迄今已是第 6 年進入國內法人專利申請百大排名，除了於 111 年及 112 年奪得銀行業之冠外，在高科技公司、電子業者及學術單位專利申請占主流之下，排行亦名列前茅，表現亮眼。

合庫銀表示，三大專利類別中，發明專利是指具有產業利用性、新穎性和進步性的技術發明，是專利權的最高等級，也是衡量一個企業創新能力的重要指標，該行發明專利主要集中在 AI、大數據、生物辨識、安控機制、行動平台、區塊鏈等領域，展現了該行在金融科技上的前瞻性和領先性。

在專利管理制度方面，合庫銀行自 109 年導入台灣智慧財產管理規範 (TIPS)，至今已第三度通過 A 級驗證，並獲經濟部頒發證書以表肯定，此外，透過辦理專題講座、教育訓練和獎勵制度，持續激發員工的創新能量，塑造創新的組織文化。在研發產出與專利管理雙管齊下，體現該行長期投入金融科技創新研發的成果，以及對於智慧財產權的高度重視。