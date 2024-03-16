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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至4.68元，預估目標價為51.5元

鉅亨網新聞中心 2024-03-16 18:10

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.48元上修至4.68元，其中最高估值5.12元，最低估值3.96元，預估目標價為51.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 5.12(5.12) 6.27
最低值 3.96(3.96) 4.97
平均值 4.63(4.57) 5.54
中位數 4.68(4.48) 5.14

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 395,285,030 427,071,890
最低值 292,115,000 329,343,000
平均值 340,573,260 387,106,700
中位數 323,085,000 396,005,950

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 3.24 2.58 10.34 5.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		 304,172,639 341,433,658 625,962,605 629,914,485

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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