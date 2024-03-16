鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至4.68元，預估目標價為51.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-16 18:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.48元上修至4.68元，其中最高估值5.12元，最低估值3.96元，預估目標價為51.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|5.12(5.12)
|6.27
|最低值
|3.96(3.96)
|4.97
|平均值
|4.63(4.57)
|5.54
|中位數
|4.68(4.48)
|5.14
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|395,285,030
|427,071,890
|最低值
|292,115,000
|329,343,000
|平均值
|340,573,260
|387,106,700
|中位數
|323,085,000
|396,005,950
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.24
|2.58
|10.34
|5.41
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|304,172,639
|341,433,658
|625,962,605
|629,914,485
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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