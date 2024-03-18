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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：﻿宏碁(2353-TW)EPS預估上修至1.99元，預估目標價為31.75元

鉅亨網新聞中心 2024-03-18 08:11

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對﻿宏碁(2353-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.97元上修至1.99元，其中最高估值2.34元，最低估值1.9元，預估目標價為31.75元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 2.34(2.34) 2.54
最低值 1.9(1.86) 2.23
平均值 2.04(2.01) 2.36
中位數 1.99(1.97) 2.32

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 268,488,350 285,886,600
最低值 254,294,120 270,332,660
平均值 261,564,410 279,354,000
中位數 261,737,590 281,842,730

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 1.64 1.67 3.63 2.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		 241,308,142 275,423,744 319,005,456 277,112,477

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2353/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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