鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏碁(2353-TW)EPS預估上修至1.99元，預估目標價為31.75元
鉅亨網新聞中心 2024-03-18 08:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對宏碁(2353-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.97元上修至1.99元，其中最高估值2.34元，最低估值1.9元，預估目標價為31.75元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|2.34(2.34)
|2.54
|最低值
|1.9(1.86)
|2.23
|平均值
|2.04(2.01)
|2.36
|中位數
|1.99(1.97)
|2.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|268,488,350
|285,886,600
|最低值
|254,294,120
|270,332,660
|平均值
|261,564,410
|279,354,000
|中位數
|261,737,590
|281,842,730
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.64
|1.67
|3.63
|2.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|241,308,142
|275,423,744
|319,005,456
|277,112,477
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2353/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇