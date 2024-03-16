鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估下修至3.39元，預估目標價為51元
鉅亨網新聞中心 2024-03-16 08:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.88元下修至3.39元，其中最高估值4.92元，最低估值3.05元，預估目標價為51元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|4.92(4.98)
|5.12
|6.27
|最低值
|3.05(3.05)
|3.96
|4.53
|平均值
|3.82(3.98)
|4.57
|5.37
|中位數
|3.39(3.88)
|4.48
|5.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|383,212,070
|395,285,030
|427,071,890
|最低值
|262,845,890
|292,115,000
|329,343,000
|平均值
|318,659,940
|343,136,000
|379,670,930
|中位數
|306,477,070
|339,517,350
|367,583,480
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.24
|2.58
|10.34
|5.41
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|304,172,639
|341,433,658
|625,962,605
|629,914,485
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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