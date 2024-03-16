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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至16.99元，預估目標價為205元

鉅亨網新聞中心 2024-03-16 16:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2024年EPS預估：中位數由17.1元下修至16.99元，其中最高估值18.28元，最低估值16.06元，預估目標價為205元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 18.28(20.39) 20.89 23.7
最低值 16.06(16.06) 18.8 21.86
平均值 17.11(17.4) 19.71 22.56
中位數 16.99(17.1) 19.53 22.34

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 110,409,000 123,605,180 140,217,410
最低值 72,594,820 80,405,430 88,614,420
平均值 97,302,960 101,610,430 113,973,030
中位數 106,958,000 102,174,150 113,530,160

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 15.15 17.17 14.8 12.2
營業收入
(單位：新台幣千元)		 97,525,510 86,608,165 72,159,554 59,477,759

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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