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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估上修至11.38元，預估目標價為305元

鉅亨網新聞中心 2024-03-16 08:11

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對統一超(2912-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.3元上修至11.38元，其中最高估值13.1元，最低估值10.61元，預估目標價為305元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 13.1(13.1) 14.02 13.09
最低值 10.61(10.61) 11.33 13.09
平均值 11.48(11.46) 12.48 13.09
中位數 11.38(11.3) 12.24 13.09

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 342,589,000 363,164,440 381,706,260
最低值 327,240,000 337,611,000 381,706,260
平均值 334,719,230 352,107,940 381,706,260
中位數 333,730,000 355,397,360 381,706,260

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 10.21 8.93 8.52 9.85
營業收入
(單位：新台幣千元)		 317,041,854 290,434,137 262,735,464 258,494,907

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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