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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至22.87元，預估目標價為533.5元

鉅亨網新聞中心 2024-03-16 08:11

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對華碩(2357-TW)做出2023年EPS預估：中位數由22.66元上修至22.87元，其中最高估值25.32元，最低估值21元，預估目標價為533.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 25.32(25.32) 43.74 42.04
最低值 21(19.2) 28.51 30.87
平均值 23.09(22.82) 33.07 36.12
中位數 22.87(22.66) 33.31 35.86

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 490,220,000 592,053,650 731,506,740
最低值 447,844,930 463,008,320 493,208,690
平均值 470,858,700 530,513,770 588,192,690
中位數 480,740,270 542,606,560 588,181,810

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 21.44 19.78 59.98 35.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		 482,314,429 537,191,932 535,238,735 412,780,439

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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