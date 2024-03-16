鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至22.87元，預估目標價為533.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-16 08:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對華碩(2357-TW)做出2023年EPS預估：中位數由22.66元上修至22.87元，其中最高估值25.32元，最低估值21元，預估目標價為533.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|25.32(25.32)
|43.74
|42.04
|最低值
|21(19.2)
|28.51
|30.87
|平均值
|23.09(22.82)
|33.07
|36.12
|中位數
|22.87(22.66)
|33.31
|35.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|490,220,000
|592,053,650
|731,506,740
|最低值
|447,844,930
|463,008,320
|493,208,690
|平均值
|470,858,700
|530,513,770
|588,192,690
|中位數
|480,740,270
|542,606,560
|588,181,810
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|21.44
|19.78
|59.98
|35.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|482,314,429
|537,191,932
|535,238,735
|412,780,439
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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