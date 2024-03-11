鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估下修至11.38元，預估目標價為300元
鉅亨網新聞中心 2024-03-11 16:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對統一超(2912-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.46元下修至11.38元，其中最高估值13.1元，最低估值10.61元，預估目標價為300元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.1(13.1)
|14.02
|13.09
|最低值
|10.61(10.61)
|11.86
|13.09
|平均值
|11.47(11.59)
|12.55
|13.09
|中位數
|11.38(11.46)
|12.25
|13.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|342,589,000
|363,164,440
|381,706,260
|最低值
|329,592,340
|342,051,300
|381,706,260
|平均值
|336,532,190
|356,421,770
|381,706,260
|中位數
|336,913,620
|357,922,000
|381,706,260
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.21
|8.93
|8.52
|9.85
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|317,041,854
|290,434,137
|262,735,464
|258,494,907
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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