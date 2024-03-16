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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估上修至14.65元，預估目標價為330元

鉅亨網新聞中心 2024-03-16 08:11

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對信邦(3023-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.55元上修至14.65元，其中最高估值15.61元，最低估值14.18元，預估目標價為330元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 15.61(15.61) 18
最低值 14.18(14.18) 15.84
平均值 14.81(14.76) 17.01
中位數 14.65(14.55) 17.22

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 36,610,000 39,766,000
最低值 34,329,880 38,007,000
平均值 35,110,060 38,969,010
中位數 34,822,000 39,105,970

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 13.71 12.22 10 9.08
營業收入
(單位：新台幣千元)		 32,762,285 30,574,800 25,530,706 21,797,542

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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