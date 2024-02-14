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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估上修至10.83元，預估目標價為300元

鉅亨網新聞中心 2024-02-14 17:11

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對統一超(2912-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.71元上修至10.83元，其中最高估值10.96元，最低估值10.46元，預估目標價為300元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 10.96(10.96) 12.05 13.19
最低值 10.46(10.46) 10.49 10.88
平均值 10.74(10.71) 11.49 12.21
中位數 10.83(10.71) 11.55 12.38

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 319,080,220 338,592,420 358,222,790
最低值 316,713,890 327,187,840 339,686,820
平均值 317,757,660 333,384,620 349,400,120
中位數 317,618,260 333,730,000 349,845,440

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 8.93 8.52 9.85 10.14
營業收入
(單位：新台幣千元)		 290,434,137 262,735,464 258,494,907 256,058,888

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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