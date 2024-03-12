開年迄今跌10% 分析師：蘋果過度拋售 當前估值有強勁支撐力 三大漲勢驅動力
鉅亨網編譯許家華 2024-03-12 14:30
蘋果 (AAPL-US) 股價今年迄今下跌約 10%，仍是今年大型科技公司中極少數表現不佳的股票之一。然而，Evercore ISI 分析師認為，蘋果恐已遭市場過度拋售。
該券商具體點出導致蘋果股價近期表現不佳的三大因素。
首先，投資者越來越偏好專注人工智慧 (AI) 的股票，例如輝達 (NVDA-US)，這導致資金重新分配，自蘋果股流向 AI 股。此外，中國需求疲軟，投資者擔心蘋果在中國智慧手機領域的市佔下降，影響其投資情緒。最後，監管問題持續影響投資者對蘋果的信心。
然而，Evercore ISI 分析師認為：「蘋果股票已相當過度拋售，以今年迄今下跌 10% 的價位來說，估值可能有強勁的支撐，目前有三大驅動因素可能釋出股價自此上漲空間：1. 上限分配。2. AI 推斷。3. 去化風險 / 防禦性轉變。」
「我們堅守對蘋果『跑贏大盤』的評級，以及 220 美元的目標價。」他們寫道。
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