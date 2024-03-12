開年迄今跌10% 分析師：蘋果過度拋售 當前估值有強勁支撐力 三大漲勢驅動力

鉅亨網編譯許家華 2024-03-12 14:30

蘋果 (AAPL-US) 股價今年迄今下跌約 10%，仍是今年大型科技公司中極少數表現不佳的股票之一。然而，Evercore ISI 分析師認為，蘋果恐已遭市場過度拋售。

該券商具體點出導致蘋果股價近期表現不佳的三大因素。

然而，Evercore ISI 分析師認為：「蘋果股票已相當過度拋售，以今年迄今下跌 10% 的價位來說，估值可能有強勁的支撐，目前有三大驅動因素可能釋出股價自此上漲空間：1. 上限分配。2. AI 推斷。3. 去化風險 / 防禦性轉變。」