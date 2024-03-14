不只開放側載、第三方app商城 iOS和Android數據將可互通！

鉅亨網新聞中心 2024-03-14 08:05

為因應歐盟《數位市場法案 (DMA)》，蘋果 (AAPL-US) 在正式發布 iOS 17.4 後，已經針對旗下服務作出改變，除了在歐洲地區開放第三方 app 商城、取消默認 Safari 為瀏覽器、解鎖 NFC 權限，最重要的是，未來 iPhone 用戶可以輕鬆將數據移轉至非 iOS 手機上，意味著 iPhone 數據將可與 Android 手機互通。

根據《The Verge》報導，蘋果的文件顯示，iOS 17.4 在歐盟開放側載功能，且歐洲地區的 iPhone 用戶 2024 年底前可以卸載 Safari 瀏覽器。

此外，根據蘋果最新「DMA 合規報告非機密摘要」文件，蘋果計劃改善 iOS 和不同作業系統之間用戶資料的「可攜性」。

蘋果表示，工程師團隊正在開發一種解決方案，方便將資料從 iPhone 遷移到非 iPhone 上，該解決方案將在 2025 年秋季推出。 屆時三星、Google 手機用戶將會更容易自 iPhone 中導出數據，方便用戶換機。

蘋果目前已經為 Android 用戶提供了「轉移到 iPhone」應用，旨在幫助用戶將數據自 Android 設備轉移到 iPhone 手機上來，但現在這個開發項目則剛好相反。

雖然 Google 提供了將 iPhone 轉移到 Android 手機的 app，但仍受到 iOS 很大限制，該 app 無法傳輸短訊、手機桌布和聊天歷史記錄等數據，也不能傳輸 eSIM、文件、保存的密碼或瀏覽器書籤等數據。