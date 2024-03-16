〈熱門股〉晶技 獲法人回補買盤撐腰 股價爆發周漲11.17%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-16 09:19

頻率元件廠晶技 (3042-TW)2024 年成長由網通、手機及車用擔綱，預估全年營收將較 2023 年全年營收 108.5 億元再成長至少 5%，本周股價在法人買盤推升之下，盤中以 118.5 元創 30 個月來新高，股價收在 114.5 元，周漲 11.17%。

晶技 2023 年全年稅後純益 17.14 億元，年減 38.91%，每股純益爲 5.53 元，擬配發 4.5 元股息，盈餘配發率達 81.37%。晶技 2024 年 2 月自結稅前盈餘 1.6 億元，月減 34.42%，年增 16%，單月每股稅前盈餘爲 0.52 元，累計 1-2 月稅前盈餘 4.04 億元，年增 96%，每股稅前盈餘達 1.31 元。

同時，晶技目前對車用產品接單滿載中，寧波新增新生產線預計在第二季投產。2024 年起晶技的車用產品出貨因新產能的開出及客戶需求的增加，在總體營收占比可望明顯向上拉升，也有助獲利能力的向上大幅提高。

晶技本周獲三大法人買超 9120 張，股價收在 114.5 元，周漲 11.17%，周 K 線拉出長紅棒但留上影線，站上不會所有均線，技術型態仍偏多，但仍待以 1 萬日成交量，方能有力突破 3 月 14 日的盤中 118.5 元高點。