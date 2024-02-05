晶技1月營收9.98億元呈現月增9%、年增高達36%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-05 15:37

頻率元件廠晶技 (3042-TW)2024 年迎來網通、手機及車用的多元市場需求的成長，晶技 (5) 日公布 2024 年 1 月營收 9.98 億元，月增 9.64%，年增 36.54%，同時，晶技目前對車用產品接單滿載，預計春節將加班生產因應。

同時，2024 年起晶技的車用產品出貨因新產能的開出及客戶需求的增加，在總體營收占比可望明顯向上拉升，也有助獲利能力的向上大幅提高。

晶技 2023 年第四季營收站穩 30 億元，達 30.4 億元，季減 1.47%，但相較於 2022 年同期則轉正，並成長 1.1%，晶技自結 2023 年第四季毛利率達 37%，爲全年各季最高，主要仍在生產經濟規模提升及有利的出貨產品結構挹注。

晶技 2023 年營收達 108.5 億元，優於原預期，也是晶技營收連續 4 年站穩 100 億元大關，自結 2023 年全年毛利率 35.24%，較 2022 年的 38.2% 下滑 2.95 個百分點，但仍稱霸石英元件同業；晶技 2023 年全年稅前盈餘 20.8 億元，年減 38.8%，每股稅前盈餘爲 6.72 元。

晶技在 2024 年預估營收將恢復成長，同時，2024 年的資本支出規劃達 14-15 億元，爲歷史高檔，投資主要在擴充小型化產品及車載應用元件的產能。而晶技 2024 年的此一資本支出規劃，原以兩岸的投資爲主，並不包括最新決定在印尼泗水的石英晶體元件投資。