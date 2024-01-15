晶技去年Q4毛利率達37%爲全年最高點 全年每股稅前賺6.72元

台灣頻率元件龍頭廠晶技 (3042-TW)2023 年第四季營收站穩 30 億元，達 30.4 億元，季減 1.47%，但相較於 2022 年同期則轉正，並成長 1.1%，晶技自結 2023 年第四季毛利率達 37%，爲全年各季最高，主要仍在生產經濟規模提升及有利的出貨產品結構挹注。

晶技 2023 年營收達 108.5 億元，優於原預期，也是晶技營收連續 4 年站穩 100 億元大關，自結 2023 年全年毛利率 35.24%，較 2022 年的 38.2 下滑 2.95 個百分點，但仍稱霸石英元件同業；晶技 2023 年全年稅前盈餘 20.8 億元，年減 38.8%，每股稅前盈餘爲 6.72 元，台灣晶技是第一家公布 2023 年全年獲利成績的業者，

晶技在 2024 年預估營收將恢復成長，同時，2024 年的資本支出規劃達 14-15 億元，爲歷史高檔，投資主要在擴充小型化產品及車載應用元件的產能。而晶技 2024 年的此一資本支出規劃，原以兩岸的投資爲主，並不包括最新決定在印尼泗水的石英晶體元件投資。

在各石元件廠積極尋求搶進汽車供應鏈同時，在各類產品中，晶技由於不斷有新客戶及新料號的到手，也最看好在車用市場的成長，目前晶技在車用產品營收占比約 15-16%，並已取得全球車用頻率元件市場 10% 市占率。寧波車用專用產品生產將在 2024 年第二季正式投產，晶技對 2024 年汽車應用營收比重訂下 20% 目標。