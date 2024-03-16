金融股利香噴噴 8檔含金湯匙ETF搶搭除權息行情

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-16 09:40

除權息旺季即將到來，多家金控、銀行接連報喜，釋出大方配股、配息利多，帶動金融股鹹魚大翻身，接棒 AI 概念股躍居盤面人氣指標，存股族除了追逐高殖利率金融股外，投資人亦可透過 8 檔「含金湯匙」的 ETF 投資一籃子股票分散風險，掌握企業獲利成長契機。

金融股 2022 年遭遇防疫險逆風，使得去年股利配發金額大幅縮水，甚至配不出來，傷了許多存股族的心，不過，去年金融業獲利爆發，加上其他權益回升挹注可分配盈餘等因素加持，不僅股利發放金額增加，配發率同步提高，以彌補去年少發的狀況，從目前已透露會加碼的中信金、玉山金、國泰金來觀察，今年除權息行情可期。

元大 MSCI 金融 (0055-TW) 是國內唯一金融 ETF，成分股 9 成以上都是金融股，另一檔國泰股利精選 30(00701-TW) 同樣含金量高，金融股占比達 64%。第三、四名皆為高息型台股 ETF，分別為永豐優息存股 (00907-TW)、復華富時高息低波 (00731-TW)，持有金融保險產業比重達 39%、26%。

製表：鉅亨網記者陳于晴

觀察 0055 及 00701 指數選股規則，「MSCI 臺灣金融指數」主要篩選的是金融類股；「臺灣指數公司低波動股利精選 30 指數」則無篩選固定的產業別，而是依公司獲利、現金股利穩定度及價格波動度等來篩選，兩者皆相當注重流動性。

比較 0055 及 00701 前十大成分股，仍有不少重複的個股，包括富邦金、中信金、國泰金等多達 6 檔。

根據集保資料，受到家庭主婦、上班族與小資族青睞的 00878，受益人數已超過 123.8 萬人，為台股 ETF 之冠，甚至有機會挑戰超越中鋼的 124 萬股東。

00878 追蹤指數的投資布局金融股達 22%，包括中信金、國泰金、富邦金等多達 8 檔，其他 22 檔則配置於半導體、電腦及電信等，產業相當均衡，不會有雞蛋放同一籃子的疑慮，其指數的投資邏輯是以永續為基底，再加高股息和 ESG 因子，選股著重永續經營的公司。

00878 去年標的指數的含息報酬率高達 47.8%，每季配息金額亦有增加趨勢，過去以來每季都是 100% 填息，填息天數亦短，相較於新募集或剛成立的 ETF，00878 是真正歷經過市場多空洗禮的高股息 ETF，讓百萬人更有信心定期定額，作為 ETF 的投資標配。