〈焦點股〉ETF新兵00941掛牌首日 無懼大盤賣壓放量上漲

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-15 10:44

國內 ETF 市場盛況空前，龍年開春 3 檔即掀起投資人一波搶購潮，其中，與全球上游半導體產業相關的中信上游半導體 (00941-TW) 今 (15) 日率先掛牌上市，儘管遭遇大盤賣壓，整體 ETF 普遍回檔，但 00941 早盤一度上漲 3.5%，最高來到 15.5 元，交投相當熱絡，截至午盤前，成交量已突破 13 萬張。

中信上游半導體經理人葉松炫表示，在過去二、三年間，受到疫情、庫存影響，半導體相關供應鏈基本面沉寂了一陣子，但隨著 AI 的快速崛起及庫存去化已到尾聲，半導體產業如今已經來到新舊交替的時點。

葉松炫認為，隨 AI 等新應用需求帶領半導體進入上升軌道，對於半導體產業鏈的上游 - 設備儀器與材料的需求將不斷提升，有望帶動相關供應製造商獲利表現，而這些上游廠商主要集中在美國、歐洲、日本，這也是 00941 主要投資國家。

00941 追蹤 ICE FactSet 上游半導體指數，成分股共 50 檔，包含全球最大晶片為影設備商艾司摩爾、日本最大半導體設備商東京威力科創、全球矽晶圓材料供應龍頭信越化學、全球最大半導體設備製造商應用材料等。

以東京威力科創為例，葉松炫說，受惠於中國訂單挹注，該公司將 2024 年第一季營收預估從 4.01 兆日圓上調至 4.45 兆日圓，成長 11%，營收成長也帶動股價走揚，根據 Bloomberg 統計，今年來至 3 月 13 日的股價已上漲了 55%，更較台灣加權指數的 11% 漲幅還高。