〈高股息ETF狂潮〉00919配息加碼至0.66元 年化配息率逾10%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-14 17:43

00919 再度創造驚喜，根據群益投信官網最新配息期後公告顯示，本次配息金額從 0.61 元調升到 0.66 元，若以 14 日收盤價 26.09 元來計算，單次殖利率就有 2.53%，年化配息率高達 10.15%，為連續四季衝破 10%，再度刷新台股 ETF 配息紀錄，60 萬投資人可望同步受惠。

從最新淨值組成觀察，目前可分配投資收益為 1.77 元，若加上今年除權息旺季的息收，未來高息續航力更值得期待，00919 本次除息日為 3 月 18 日，參與除息最後買進日為 3 月 15 日，配息發放日為 4 月 15 日。

進一步觀察 00919 近四季的配息金額，分別為 0.54 元、0.54 元、0.55 元、0.66 元，呈現上階梯式步步高的態勢，符合投資人與存股族的期待，00919 在 2 月底期前公告配息後，就持續吸引買盤挹注，挾著次次填息與抗跌跟漲的投資契機，讓許多投資人都紛紛提前卡位。

00919 14 日股價下跌，投資人獲利了結，但也吸引低接買盤，因而創造出 50.5 萬張的歷史天量，不但是 14 日台股成交量第一大，也再度創下所有原型台股 ETF 單日成交量最高紀錄。

財富管理業者表示，00919 的穩定持續又透明的高配息政策奏效，使其今年以來人氣持續暢旺，加上 00919 具有平準金機制，讓 ETF 所領到的高額現金股利，不會因為未來受益人或規模增加而被稀釋。