〈熱門股〉美國變壓器進口需求擴大 華城、士電周漲逾2成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-16 09:13
重電廠華城 (1519-TW) 與士電 (1503-TW) 持續受惠美國電網建設挹注，加上國際大廠變壓器產能不足，使得美國變壓器進口需求擴大至 2027 年，帶動華城、士電營運。激勵華城、士電本周漲逾 2 成，且股價雙雙寫下新高。
華城本周漲幅 32.47%，股價更在周五 (15 日) 創下 684 元的歷史天價，且目標價更上修至 850 元。士電本周同樣大漲，漲幅 24.24%，且股價也在周五以 217 元創下新高。觀察三大法人本周籌碼動向，華城方面，三大法人本周合計賣超 1068 張；士電部分，三大法人本周則合計買超 7898 張。
美國市場需求推升變壓器增溫，不過目前國際大廠變壓器產能不足，交貨時程拉長至 3 到 5 年，因此美國政府需向外下單，使得 1 年半內即可交貨的台廠因此受惠，華城以及士電成為主要受惠業者。
華城去年全年營收 138.9 億元，年增 79.2%，毛利率 31.2%，年增 10.7 個百分點，營益率 20.5%，年增 15 個百分點。稅後純益 25.77 億元，年增 2 倍，每股純益 9.87 元。
士電去年全年營收 318.07 億元，年增 3.4%，毛利率 7%，年減 10 個百分點，營益率 7.7%，年增 0.4 個百分點。稅後純益 23.48 億元，年增 16.8%，每股純益 4.51 元。
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