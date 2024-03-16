〈熱門股〉美國變壓器進口需求擴大 華城、士電周漲逾2成

華城本周漲幅 32.47%，股價更在周五 (15 日) 創下 684 元的歷史天價，且目標價更上修至 850 元。士電本周同樣大漲，漲幅 24.24%，且股價也在周五以 217 元創下新高。觀察三大法人本周籌碼動向，華城方面，三大法人本周合計賣超 1068 張；士電部分，三大法人本周則合計買超 7898 張。