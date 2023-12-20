世界健身-KY預計1月下旬掛牌 明年確定展店逾10家

國內最大健身業者世界健身 - KY(2762-TW)( World Gym) 在台深耕 20 餘年，將於明 (21) 日舉辦上市前業績發表會，預計 1 月下旬掛牌上市，世界健身董事長柯約翰表示，看好台灣健身市場的長期發展，疫情後將會加速展店，預計明年新增 12 家據點，並進軍運動輔助產品零售市場，而海外市場也在評估中，以東南亞為主；法人預估，明年營收有望達到百億元里程碑。

世界健身於 2001 年將 World Gym 引進台灣，全台會員數已近 44 萬人，是國內最大連鎖健身業者，提供會員專業健身運動器材、場地、各項有氧運動課程，以及專業教練課程服務等，旗下擁有三大品牌，包括 World Gym(Regular&Sport)、World GymExpress 和 FitZone，總據點達 116 家，其中 Express、FitZone 分別有 24 和 3 家，其餘 89 家為 Regular 和 Sport 會所。

世界健身強調以親民的價格、多型態觸和小資族、白領等健身客群，2020-2022 年度以及今年前三季營收分別為 94.65 億元、78.34 億元、88.63 億元和 70.22 億元，依目前資本額 10 億元計算，每股稅後盈餘分別為 0.42 元、0.32 元、3.04 元和 2.44 元，營運逐步擺脫新冠肺炎疫情影響。

柯約翰說明，營收有 5 成來源是會員會籍收入，為月繳，相當可以預測，看好在國內市場仍具高度成長空間，原因在於，北美市場的俱樂部會員健身滲透率已達 20%，但台灣僅 5%，「看到到處都有開發的可能」，疫情前平均每年可開 18 家據點，預計明年開 12 家，接著加快拓展。

柯約翰強調，儘管經過多次外部環境挑戰，「沒有收過任何一家店」，樂觀看 2028 年前有 100 家店的擴展空間，除了在國內拚市占，海外評估規劃中，包括日本、菲律賓和泰國等地，但最快可能要等到明年底、後年才會比較明確。

長期來看，柯約翰看好獲利有望隨著展店、引進全新設備和零售等交叉行銷方式而持續增長。