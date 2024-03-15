去年南韓對中國直接投資大減近八成 降幅創逾30年新高

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-15 12:16

去年南韓對中國的直接投資降幅創下逾 30 年新高，顯示隨著美國試圖拉攏盟國減少對中國的依賴，南韓與中國的經濟關係正在轉弱。

中國財政部周五 (15 日) 公布，2023 年南韓對中國的新增直接投資較前一年大減 78.1%，至 18.7 億美元，其中又以製造業領跌。財政部表示，這是自 1992 年以來，中國首度跌出南韓外商直接投資前五名。

上述數據反映出，隨著美國致力於削弱中國對全球供應鏈的影響力，對嚴重仰賴海外需求和製造業出口的南韓經濟來說，中國的重要性正在改變。

中國即將被美國取代，成為南韓的最大出口目的地。南韓企業涉足的產業相當廣泛，並且一直努力尋求增加對美國的投資，以開拓美國市場並爭取補助。