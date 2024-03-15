【量大強漲股整理】【ETF00940】ETF熱夯如何買?重點股報你知?
鉅亨研報 2024-03-15 17:45
台股加權指數，開低走低，終場下跌 255.42 點，收在 19682.5 點，成交量 5558 億元。
看一下三大法人: 外資賣超 117.16 億，自營商賣超 39.93 億，投信買超 23.13 億，呈現連 11 買，三大法人合計賣出 133.97 億。
美股四大指數皆跌，主因美 2 月 PPI 月增率達 0.6%，核心 PPI 則月增 0.3%，
加上年增 1.6%，皆高於預期，美國 10 年期公債殖利率攀升 10 個基點至 4.294%，為本月初以來最高，市場預估 Fed 將在 3 月 19 至 20 日的會議上連續五度維持利率不變，FedWatch 顯示，6 月首次降息的機率已從一周前的 81.7% 下滑至 62.9%；台股今日因美股回檔，開低後，一路走低，加上盤後富時指數季度調整生效，台積電 (2330-TW)，尾盤急跌 12 元，加權指數甩尾之下，終場指數下跌 255.42 點或 1.28%，收 19682.5 點，今日收量增黑 K 棒，雖然如此主要在於外資賣超達百億元，台積電尾盤摜壓，加上 (00940TW)ETF 之亂，類股輪漲，盤勢震盪難免，不過如同先前所說的台股三四月進入融資融券強制回補下，已發佈董事會招開的個股，上市櫃公司達 727 檔個股將陸續回補， 有潛在買盤，加上 ETF 募集挹注千億元火水下，指數有機會震盪整理後在上，不過現階段因為台股位階相對高檔，所以選股操作難度大增，目前選股將重於選市。
股票方面，權值股 (2330-TW) 台積電，開低走低，跌幅 3.95%，(2317-TW)鴻海則是盤中一度亮燈漲停，再創新高，來到 133 元大關，主因昨日法說宣布上調今年展望，並公布去年「三率三升」、EPS 達 10.25 元創近 16 年高，擬配息 5.4 元，今日人氣爆棚，激勵股價創高，(2454-TW)聯發科，則是下跌 1.3%，IC 設計股王 (3661-TW) 世芯 - KY，在昨日強漲後，今日呈現回檔，下跌 3.87% 坐收，AI 股，伺服器大廠 (3231-TW) 緯創 + 3.46%、(2382-TW)廣達大漲 + 5%、散熱 (3017-TW) 奇鈜和(3324-TW) 雙鴻，雙雙上漲，主要是因為輝達執行長黃仁勳預告下一代 DGX 伺服器將採用水冷散熱，身為台灣唯二能供應完整水冷散熱系統解決方案的業者，未來業績成長空間相當大。
另外紅包股；車用零組件 (1319-TW) 東陽，開低走高，強勢大漲，上漲 3.12%，收在 115.5 元大關，前二月賺 9.08 億元，創史上新高，累積前二月淨利，較去年同期成長 3 倍，去年每股 EPS=5.1 元，現金股利 4 元，創下歷史最高紀錄，當然 EPS + 股利創紀錄，佳螢一再在強調基本面選股，都成為市場上的焦點股。
航運族群因航運巨頭馬士基執行長克萊克坦言，未來幾年全球貨櫃航運市場將面臨運輸能量過剩，貨櫃三雄，全面回檔，(2603-TW) 長榮，一度殺到跌停 165.5 元、收 166.5 元，(2609-TW) 陽明，下探至 45.2 元後小幅收斂、收 46.5 元，(2615-TW) 萬海，則是回檔後，跌幅收斂，收在 46.45 元，台股在兩萬點附近，(00940-TW)ETF 之亂，類股輪漲，盤勢震盪難免，讓大盤站穩 2 萬大關之前，盤勢震盪難免，可多留意題材股；未來將持續關注下周 3/18(一) 有
輝達舉行的舉行 AI 盛會 GTC，及 Satellite 美國華盛頓衛星展 2024，(NVDA-US)可留意相關個股股價表現，未來將持續關注下周有輝達 (NVDA-US) 舉行的舉行 AI 盛會 GTC，及 Satellite 美國華盛頓衛星展 2024，可留意相關個股股價表現。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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