【量大強漲股整理】【ETF00940】ETF熱夯如何買?重點股報你知?

加上年增 1.6%，皆高於預期，美國 10 年期公債殖利率攀升 10 個基點至 4.294%，為本月初以來最高，市場預估 Fed 將在 3 月 19 至 20 日的會議上連續五度維持利率不變，FedWatch 顯示，6 月首次降息的機率已從一周前的 81.7% 下滑至 62.9%；台股今日因美股回檔，開低後，一路走低，加上盤後富時指數季度調整生效，台積電 (2330-TW)，尾盤急跌 12 元，加權指數甩尾之下，終場指數下跌 255.42 點或 1.28%，收 19682.5 點，今日收量增黑 K 棒，雖然如此主要在於外資賣超達百億元，台積電尾盤摜壓，加上 (00940TW)ETF 之亂，類股輪漲，盤勢震盪難免，不過如同先前所說的台股三四月進入融資融券強制回補下，已發佈董事會招開的個股，上市櫃公司達 727 檔個股將陸續回補， 有潛在買盤，加上 ETF 募集挹注千億元火水下，指數有機會震盪整理後在上，不過現階段因為台股位階相對高檔，所以選股操作難度大增，目前選股將重於選市。