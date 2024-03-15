〈華紙法說〉漿價持續回升 去年Q4轉虧為盈 全年仍虧5.7億

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-15 15:16

華紙 (1905-TW) 今 (15) 日召開法說會，華紙表示，由於去年第四季漿價持續回升，加上銷量回穩，第四季較第三季由虧轉盈，稅後純益 1.55 億元，年增超過 1 倍。不過去年全年受到第二季漿價崩跌、總體經濟差，全年仍虧損 5.73 億元。

華紙去年第四季營收 54.58 億元，季增 9.6%，年減 4.9%。毛利率 10%，季增 7.3 個百分點，年增 0.6 個百分點。營益率 0.9%%，較 2023 年第三季轉正，年減 0.9 個百分點。稅後純益 1.55 億元，較 2023 年第三季轉盈，年增超過 1 倍，每股純益 0.14 元。

華紙去年全年營收 209.55 億元，年減 11.4%，毛利率 5.2%，年減 5.6 個百分點，營益率 - 4.1%，較 2022 年轉負。稅後虧損 5.73 億元，較 2022 年轉負，每股虧損 0.53 元。

華紙說明，三因素帶動華紙去年第四季營運表現。首先，由於去年第四季漿價持續往上達 600 美元，較第三季高出 70 美元。此外，木片價格持平至略為下跌，使得虧損獲得改善，加上第四季隨著華紙漿廠例行性歲修結束，使得華紙第四季轉虧為盈，且毛利率回到 10%。

全年仍虧損原因，華紙表示，受到去年第二季漿價崩跌、客戶持觀望態度，拉貨意願低，加上電費上漲成本提高，以及木片價格維持高檔等因素，使得去年全年仍然呈現歸損。

展望今年，總經理陳瑞和指出，目前觀察第二季漿價將逐漸往上，已較上個月回升 30 ㄓ美金，因此不會像去年第二季、第三季那麼差，預期將呈現溫和復甦。整體而言，隨著國際漿價持穩，木片價格略有下跌，加上紙品銷量回溫，持審慎樂觀看拉。