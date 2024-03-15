影音串流業KKT-KY今起競拍 底價100.92元 4/8掛牌上市

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-15 11:34

科科科技 (KKT-KY)(6851-TW) 配合上市前公開承銷，自今 (15) 日起辦理對外競價拍賣共 20522 張，競拍底價為 100.92 元，預計於 3 月 21 日開標，25 至 27 日辦理公開申購，於 29 日抽籤，並暫定於 4 月 8 日掛牌上市，承銷價 110 元。

科科科技主要服務為 KKBOX 平台，科科科技董事長暨執行長王献堂表示，面對即將迎來爆發性成長的影音、AI、雲端市場，近年來提前展開策略布局，在 B2C 領域，於去年收購台灣酷樂時代後，為 KKBOX 帶動很好的會員增長，未來將持續積極與國內電信商合作，確保音樂串流事業的成長動能。

而在 B2B 方面，科科科技 SaaS 標準化產品毛利率已超過 60%，尤其積極加強拓展日本市場，透過股東 KDDI 擁有的豐沛資源，今年目標觸及超過 5000 家客戶。

科科科技旗下 BlendVision 已成功協助客戶編碼 2.5 億分鐘、直播 800 萬分鐘與處理超過 500 萬個檔案以及 Metadata，旗下的 BlendVision One 與 BlendVision Aisk 皆為 SaaS 標準化產品，客戶可彈性的選擇最適合自己的模組。

科科科技旗下包含 KKBOX、BlendVision、Going Cloud 等自有產品品牌，2020-2022 年間稅後純益 2.59 億元、4934 萬元、1.89 億元，每股純益 2.35 元、0.53 元、1.71 元。