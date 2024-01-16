圓剛發表PCIe影音串流擷取卡新品 擴大布局直播串流商機

影音暨視訊品牌商圓剛 (2417) 今 (16) 日宣布，2024 年首發新品 PCIe 影音串流擷取卡 Live Gamer 4K 2.1 (GC575)和 Live Streamer ULTRA HD (GC571)，兩款創新品問市能同時解決進階及初學串流者在各種使用上的痛點。

圓剛執行長郭重松表示，公司持續致力於影音擷取卡產品線的擴展性，不管是追求最新 4K 遊戲的流暢性、支援 HDMI 2.1 的相容性，還是偏好 PCIe 的連接性，絕對滿足直播串流社群的全面需求。

圓剛說明，Live Gamer 4K 2.1 (GC575) 是全球首款消費級 HDMI 2.1 PCIe 擷取卡。為全球變革串流體驗而設計，充分發揮了 HDMI 2.1 技術的潛力，支援 4K60 影像擷取，4K144 Pass-Through，讓串流用戶獲得沈浸式流暢遊戲體驗，確保清晰度和流暢度傳輸。

Live Streamer ULTRA HD (GC571) 則針對直播入門用戶降低進入門檻，除了 4K30 影像擷取，4K60 Pass-Through 之外，Live Streamer ULTRA HD (GC571) 隨插即用，免安裝驅動。

另外，Live Streamer ULTRA HD (GC571) 適用各種直播平台 (Twitch、YouTube、Facebook)、完美搭配各種新世代遊戲機，並清晰捕捉遊戲畫面，具有跨平台多樣應用的靈活，GC571 更採用綠色設計，生產過程中減少能源消耗。