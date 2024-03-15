黑松推出全台首創AIGC智販機互動遊戲「心聲幻獸」

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-15 09:10

看好市場潛力，飲料大廠黑松 (1234-TW) 持續進化智販機功能，期望智販機不僅是販售飲料的機台，更將其視為與消費者直接互動、提升品牌體驗的場域。今年 3 月，黑松將行銷創意結合數位科技，改裝北中南三所大學校園內智販機，推出導入生成式 AI 技術的「心聲幻獸」互動遊戲，將數位創新融入消費者購買體驗，並與 Z 世代年輕人建立更緊密的互動。

智販機滿足了消費者對高效率、個性化的購物體驗，成為現代零售新趨勢。黑松目前約 8 千台自販機營運中，聯網機台占約一成，積極推動「自販機再進化」，持續朝「創新消費模式」和「創意體驗行銷」方向發展，提供消費者更多元的購物體驗，像是 LINE 數位活動、消費優惠等，希望強化數位運用，創造自販機營運新動能。

繼 2021 年攜手台北市立動物園推出 AR 智販機互動遊戲獲得熱烈迴響，活動期間智販機的使用率增加了 142%，黑松今年再推「心聲幻獸」智販機 AI 互動遊戲，進駐台灣大學、逢甲大學、高雄科技大學三校校園，消費者只要掃描機身 QR Code 便能進入遊戲召喚專屬 AI 幻獸，玩家可以對著幻獸傾訴心聲或煩惱，系統便會啟動進化機制，透過生成式 AI，將幻獸進化成全新的外型組合，且每一次的進化都能透過 AI 模型維持一致的美感。