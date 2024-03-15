〈焦點股〉無懼台股重摔逾百點 華城受惠變壓器商機再創新高價

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-15 10:15

台股今 (14) 日早盤下挫逾百點，不過重電廠華城 (1519-TW) 持續受惠美國變壓器商機，今天股價逆風勁揚，漲逾半根停板，最高來到 683 元，股價再度創下新高，成交量超過 1 萬張。

華城今天以 650 元開高走高，最高漲至 683 元，雖然隨後漲幅稍微收斂，不過仍漲逾半根停板。觀察三大法人近日籌碼動向，周一 (11 日)、周二 (12 日) 連 2 賣，共賣賣超 3402 張，不過在周三 (13 日)、周四 (14 日) 轉為買超，回補 2154 張。

法人指出，由於目前國際大廠變壓器產能仍不足，且國際大廠的變壓器交貨時程拉長至 3 到 5 年，美國變壓器進口需求擴大至 2027 年，加上台廠可於 1 年半內交貨，帶動台灣重電廠變壓器營收成長。此外，法人也預估，變壓器在 2024 至 2035 年間，年複合率將達 6%，後市可期。

華城去年第四季營收 56.12 億元，季增 54%，年增超過 1 倍。毛利率 31.8%，季減 1 個百分點，年增 15.1 個百分點。營益率 22.5%，季增 1.2 個百分點，年增 19.3 個百分點。稅後純益 11.15 億元，季增 56.4%，年增超過 1 倍，每股純益 4.27 元。