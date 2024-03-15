鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至4.94元，預估目標價為101.4元
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 08:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.98元下修至4.94元，其中最高估值5.53元，最低估值4.51元，預估目標價為101.4元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|5.53(5.53)
|6.42
|最低值
|4.51(4.51)
|5.74
|平均值
|4.94(4.98)
|6.19
|中位數
|4.94(4.98)
|6.29
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|30,307,000
|34,097,250
|最低值
|28,628,000
|30,279,000
|平均值
|29,371,690
|32,404,060
|中位數
|29,248,000
|32,619,990
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.86
|4.94
|9
|8.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,079,039
|29,129,710
|32,524,688
|25,421,687
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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