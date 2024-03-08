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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至4.99元，預估目標價為100元

鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:11

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.07元下修至4.99元，其中最高估值5.53元，最低估值4.51元，預估目標價為100元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 5.53(5.53) 6.42
最低值 4.51(4.51) 5.74
平均值 4.99(5.01) 6.19
中位數 4.99(5.07) 6.29

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 30,307,000 34,097,250
最低值 28,628,000 30,279,000
平均值 29,392,300 32,404,060
中位數 29,258,000 32,619,990

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 1.86 4.94 9 8.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		 25,079,039 29,129,710 32,524,688 25,421,687

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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