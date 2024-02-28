鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至1.77元，預估目標價為100元
鉅亨網新聞中心 2024-02-28 17:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.78元下修至1.77元，其中最高估值2.01元，最低估值1.51元，預估目標價為100元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|2.01(2.01)
|5.53
|6.47
|最低值
|1.51(1.51)
|4.51
|6.3
|平均值
|1.75(1.77)
|5.12
|6.4
|中位數
|1.77(1.78)
|5.16
|6.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|25,690,000
|30,692,000
|34,864,000
|最低值
|25,074,800
|29,028,000
|31,951,840
|平均值
|25,204,300
|29,682,130
|33,484,610
|中位數
|25,077,000
|29,488,000
|33,638,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.86
|4.94
|9
|8.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,079,039
|29,129,710
|32,524,688
|25,421,687
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇