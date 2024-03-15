鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估上修至14.94元，預估目標價為400元
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 08:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.35元上修至14.94元，其中最高估值16.58元，最低估值10.88元，預估目標價為400元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|16.58(16.58)
|24.7
|最低值
|10.88(10.88)
|16.66
|平均值
|14.67(14.46)
|19.68
|中位數
|14.94(14.69)
|18.49
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|202,569,460
|279,648,320
|最低值
|175,864,000
|192,485,000
|平均值
|188,733,030
|230,622,940
|中位數
|187,590,000
|230,417,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.46
|10.29
|21.01
|6.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|136,773,409
|107,263,644
|121,905,357
|84,602,841
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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