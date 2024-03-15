鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估上修至13.17元，預估目標價為430元
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 08:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對研華(2395-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.65元上修至13.17元，其中最高估值14.13元，最低估值12.27元，預估目標價為430元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|14.13(14.13)
|16.17
|16.95
|最低值
|12.27(12.27)
|13.99
|16.95
|平均值
|13.27(13.27)
|15.05
|16.95
|中位數
|13.17(13.17)
|15.02
|16.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|72,538,570
|79,792,420
|84,102,000
|最低值
|65,905,000
|72,343,000
|84,102,000
|平均值
|69,394,720
|76,794,680
|84,102,000
|中位數
|69,252,890
|77,155,100
|84,102,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.65
|13.85
|10.67
|9.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,567,697
|68,744,701
|58,622,050
|51,119,408
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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