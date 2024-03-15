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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估上修至13.17元，預估目標價為430元

鉅亨網新聞中心 2024-03-15 08:11

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對研華(2395-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.65元上修至13.17元，其中最高估值14.13元，最低估值12.27元，預估目標價為430元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 14.13(14.13) 16.17 16.95
最低值 12.27(12.27) 13.99 16.95
平均值 13.27(13.27) 15.05 16.95
中位數 13.17(13.17) 15.02 16.95

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 72,538,570 79,792,420 84,102,000
最低值 65,905,000 72,343,000 84,102,000
平均值 69,394,720 76,794,680 84,102,000
中位數 69,252,890 77,155,100 84,102,000

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 12.65 13.85 10.67 9.4
營業收入
(單位：新台幣千元)		 64,567,697 68,744,701 58,622,050 51,119,408

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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