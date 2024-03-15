鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至17.25元，預估目標價為2030元
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 08:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對M31(6643-TW)做出2024年EPS預估：中位數由17.78元下修至17.25元，其中最高估值23.78元，最低估值15.43元，預估目標價為2030元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|23.78(23.78)
|30.9
|最低值
|15.43(15.85)
|19.67
|平均值
|18.46(18.81)
|27.8
|中位數
|17.25(17.78)
|30.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|2,233,000
|2,841,150
|最低值
|1,942,000
|2,322,000
|平均值
|2,062,080
|2,647,160
|中位數
|2,044,500
|2,691,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.6
|12.16
|8.12
|10.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,612,337
|1,360,165
|1,011,879
|981,016
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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