〈研華法說〉Q1營收估年減2成 接單回溫全年可望高個位數成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-06 17:26

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (6) 日召開法說，展望第一季，公司預估，營收將季減 4.8-9%、年減 17.2-20.8%，不過，董事長劉克振認為，下半年營運相對樂觀，全年恢復成長可期，營收可望年增高個位數。

研華表示，以 1 美元兌新台幣 31.3 元的匯率預估，第一季營收估落在 4.4-4.6 億美元，約新台幣 137.72-143.98 億元、毛利率 39-41%、則約持平前季及去年同期、營益率 14-16%，則呈現衰退。

研華經營管理處總經理陳清熙說明，雖然上半年全球景氣挑戰猶在，首季營收衰退，但接單出貨比 (BB ratio) 緩步回溫，今年前二個月已達 1.01，美、中、歐分別為 0.94、0.96、1.09，區域市場已大致築底、短交期訂單增加。

業務別來看，軌道交通基礎建設及儲能等需求穩健、影音串流及媒體相關產業等專案訂單能見度高，美韓半導體客戶回溫，不過，博弈業務歐洲接單明顯放緩，美國則呈現持平。