研華前2月營收年減18.6% 台灣市場新專案加持逆勢成長
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-07 15:53
工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (7) 日公告 2 月營收 38.56 億元，月減 22.7%、年減 26.26%；累計前二月營收 88.45 億元，年減 18.63%，不過，台灣市場受新專案出貨帶動，逆勢年增 2 成。
研華說明，2 月營收以區域別來看，受去年高基期及長假工作天數較少等影響，各市場多為雙位數衰退；事業群表現同樣疲弱，應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）年減個位數，其餘事業群則為雙位數年減。
若以累計至 2 月表現來看，研華表示，台灣市場受新專案出貨帶動，年增 24%；中國、韓國市場個位數年減，其他市場皆雙位數年減；事業群方面，服務物聯網事業群 (Service-IoT Group，SIoT) 呈現個位數年減，其餘事業群皆雙位數衰退。
研華昨日法說會中預估，以 1 美元兌新台幣 31.3 元的匯率預估，第一季營收估落在 4.4-4.6 億美元，約新台幣 137.72-143.98 億元、季減 5-9%、年減 17-20%，毛利率 39-41%、則約持平前季及去年同期、營益率 14-16%，則呈現衰退。
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