研華前2月營收年減18.6% 台灣市場新專案加持逆勢成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-07 15:53

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (7) 日公告 2 月營收 38.56 億元，月減 22.7%、年減 26.26%；累計前二月營收 88.45 億元，年減 18.63%，不過，台灣市場受新專案出貨帶動，逆勢年增 2 成。

研華說明，2 月營收以區域別來看，受去年高基期及長假工作天數較少等影響，各市場多為雙位數衰退；事業群表現同樣疲弱，應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）年減個位數，其餘事業群則為雙位數年減。

若以累計至 2 月表現來看，研華表示，台灣市場受新專案出貨帶動，年增 24%；中國、韓國市場個位數年減，其他市場皆雙位數年減；事業群方面，服務物聯網事業群 (Service-IoT Group，SIoT) 呈現個位數年減，其餘事業群皆雙位數衰退。