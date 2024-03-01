研華轉投資偲捷科技攜手正誠電子 合作AI半導體檢測應用
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-01 14:17
工業電腦大廠研華 (2395-TW) 轉投資、工業自動化業者偲倢科技宣布，與半導體後段代工廠正誠電子簽署 MOU，導入 AI 檢測，聯手打造半導體封裝檢測生產線，預計第二季就會導入機台進行測試。
正誠主要為半導體後段專業代工，總經理伍睿暘指出，半導體產業目前仍亟需倚賴人工，以公司所在的後段封測為例，受限於機台以及生產規模，至少有 20-30% 仍須倚賴人工，在美中貿易戰、台商回流設廠等因素下，缺工問題更加嚴重。
因此，正誠去年起與偲倢展開合作洽談，規劃導入 AI 檢測，減少對人工的倚賴，並透過提高檢測效能，進而提升產能，雙方也在近日完成 MOU 簽署。
根據雙方規劃，預計第二季將首台 AI 檢測設備導入正誠的產線，並進行為期三個月的測試，估計可以減少 30% 的人力，待測試完成後，就會大量複製到其他機台，並透過不斷調校，讓生產效率最佳化。
偲倢科技執行長陳青煒表示，雙方是半導體後段製程的一大里程碑，這不僅是對產業缺工問題的一種解決方案，隨著 AI 在製造領域的應用不斷深化，更是引領台灣半導體產業邁向更為智慧與高效的製造模式。
陳青煒也看好，AI 導入智慧製造的前景可期，也有信心可以走入國際，目前公司已經在中國大陸台商聚集的昆山，以及製造業快速興起的越南河內展開商業拓展。
偲倢科技成立於 2015 年，主要發展 AI 檢測軟硬體解決方案，導入包括被動元件以及半導體產業鏈，硬體建置則與策略股東研華合作，將資源投放在銷售人員的招募與訓練，密切與客戶合作，讓 AI 發揮最大效益。
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