鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏碁(2353-TW)EPS預估上修至1.97元，預估目標價為31元
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 08:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對宏碁(2353-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.69元上修至1.97元，其中最高估值2.34元，最低估值1.86元，預估目標價為31元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|2.34(2.34)
|2.54
|最低值
|1.86(1.69)
|2.32
|平均值
|2.01(1.97)
|2.43
|中位數
|1.97(1.96)
|2.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|268,488,350
|285,886,600
|最低值
|255,448,040
|281,842,730
|平均值
|261,852,890
|283,864,670
|中位數
|261,737,590
|283,864,670
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.67
|3.63
|2.01
|0.87
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|275,423,744
|319,005,456
|277,112,477
|234,285,354
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2353/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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