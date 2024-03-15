鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估上修至35.76元，預估目標價為858元
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 08:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2024年EPS預估：中位數由35.39元上修至35.76元，其中最高估值43.11元，最低估值26.47元，預估目標價為858元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|43.11(43.11)
|60.23
|最低值
|26.47(26.56)
|38.88
|平均值
|34.45(34.41)
|45.74
|中位數
|35.76(35.39)
|43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|17,519,000
|23,415,000
|最低值
|12,480,000
|20,550,000
|平均值
|15,895,430
|21,942,600
|中位數
|16,501,000
|22,024,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|30.2
|18.52
|11.04
|10.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,200,068
|10,494,470
|4,899,885
|1,799,570
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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