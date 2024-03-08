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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估上修至35.39元，預估目標價為858元

鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:11

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2024年EPS預估：中位數由34.44元上修至35.39元，其中最高估值43.2元，最低估值26.56元，預估目標價為858元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 43.2(43.2) 60.23
最低值 26.56(26.56) 38.88
平均值 35.1(34.9) 45.79
中位數 35.39(34.44) 43.23

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 16,595,000 23,415,000
最低值 12,480,000 20,550,000
平均值 15,314,860 21,942,600
中位數 15,397,000 22,024,000

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 30.2 18.52 11.04 10.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		 14,200,068 10,494,470 4,899,885 1,799,570

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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