〈台股盤中〉退居2萬點關整理 高價股撐起頂梁柱、電線電纜發燙
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-14 11:30
台股今 (14) 日在高價股拉抬下，電線電纜發電撐腰，指數開低走高，最高至 19995.51 點，兩萬點前縮手，午盤跌幅收斂至平盤震盪，成交量估 5000 億元。
觀察電子股表現，台積電 (2330-TW) 午盤翻紅；連日強漲的鴻海 (2317-TW) 今日熄火休息，在平盤震盪；聯發科開低震盪走低，下跌超過 3%；廣達、台達電、日月光投控、聯電均拖累大盤走勢。
高價股紅通通，股王世芯 - KY 連日下挫後，美系外資送暖看好公司未來市場地位，今日股價飆漲一度觸及漲停；信驊、力旺、祥碩、旭隼都有 2-4% 漲幅。
傳產股方面，電線電纜股發燙，大山去年獲利創下歷史次高紀錄，激勵股價亮燈，大亞、華榮勁揚逾 4%，華新也有 3% 漲幅；華電、合機、中電、宏泰、億泰等表現都不俗。
臺企銀 (2834-TW) 股利誘人，今日再度鎖漲停價 16.55 元，金融保險族群活蹦亂跳，國票金大漲超過 7%，開發金、國泰金、華南金、元大金漲幅都有 1-2%。
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