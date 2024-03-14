統一投信Q2投資展望 台股短線震盪 長線擁三大利多 瞄準四大亮點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-14 10:48

台股從去 (2023) 年 11 月開始放膽高飛，指數一路看回不回，迭創新高，今年 3 月 8 日更登高 2 萬點。統一投信發布今年第二季投資展望指出，台股首見 2 萬點，短線震盪在所難免，但長線受惠「通膨趨勢向下、經濟展望上修、AI 應用逐漸發酵」等三重利多，有利多頭持續維繫人氣。

統一投信表示，選股看好 AI 商機、半導體、消費觸底回溫商機、重電等四大投資亮點，可善用定期定額投資台股基金，搭上多頭行情、與 AI 長線商機。

美國通膨壓力減緩，1 月 CPI 年增率從 3.4% 降至 3.1%，1 月核心 CPI 年增率維持 3.9%，顯示通膨持續下行，有助聯準會醞釀下半年降息節奏。

此外，台美 GDP 成長率表現不俗，在聯準會升息 21 碼後，美國 2023 年 GDP 成長 2.5%，今年仍有機會高於 2%；而台灣 2023 年 GDP 成長為 1.4%，但主計總處預估今年為 3.43%，較 11 月底預測上修 0.08 個百分點，為近 3 年最佳表現，在景氣落底後，台股景氣回升行情可期。

統一投信認為，除了基本面「有基之彈」，Fed 今年啟動降息趨勢大致底定，利率由中性轉向寬鬆，且美國適逢總統大選，政策作多，皆有利股市投資氣氛，為股市增添上漲動能，資金面可望大開熱錢派對。

選股策略上，統一投信看好四大投資方向，首先是「AI 商機」，AI 技術已開始成為提升企業效率和獲利的關鍵因素，其影響力將可媲美新工業革命，包括：雲端服務商持續強化 AI 伺服器建置，及大型語言模型的訓練，同時各大重量級科技龍頭開始自主研發晶片，競逐 AI 市場，形成百家爭鳴。

第二是「半導體」，AI 運算力的軍備競賽直接有利於與 GPU 息息相關的半導體產業，台股權值龍頭廠 CoWos 產能打開，先進製程晶圓成為重要戰略物資，預估今年半導體產業營收成長超過 10%，晶圓代工業營收也將成長 20%。且台灣半導體產業鏈完整，製程技術領先，預期 AI 將帶動先進製程未來五年的高成長。