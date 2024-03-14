訊芯-KY去年Q4獲利攀五季高 全年EPS 4.1元

鴻海 ( 2317-TW ) 旗下封測廠訊芯 - KY( 6451-TW ) 今 (14) 日公布去年第四季財報，受惠業外挹注，稅後純益 1.66 億元，季增 25.05%，較前年同期轉盈，每股稅後純益 1.57 元，全年則在光纖收發模組需求回升以及 SiP 相關晶片缺貨緩解下，每股純益達 4.1 元，為三年來新高。

展望今年，訊芯 - KY 除了現有的 200G/800G 光收發模組業務規模擴張，也積極跟客戶開發 CPO 光電共同封裝模組產品，預期相關新品今年底就會進入量產，挹注全年營運。