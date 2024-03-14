訊芯-KY去年Q4獲利攀五季高 全年EPS 4.1元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-14 15:27
鴻海 (2317-TW) 旗下封測廠訊芯 - KY(6451-TW) 今 (14) 日公布去年第四季財報，受惠業外挹注，稅後純益 1.66 億元，季增 25.05%，較前年同期轉盈，每股稅後純益 1.57 元，全年則在光纖收發模組需求回升以及 SiP 相關晶片缺貨緩解下，每股純益達 4.1 元，為三年來新高。
訊芯 - KY 去年第四季營收 13.36 億元，季減 1.4%，年減 17.08%，毛利率 26.27%，季減 3.8 個百分點，年增 12.56 個百分點，營益率 4.72%，季減 8.31 個百分點，年增 3.31 個百分點，稅後純益 1.66 億元，季增 25.05%，較前年同期轉盈，每股稅後純益 1.57 元。
訊芯 - KY 去年全年營收 52.12 億元，年減 2.02%，毛利率 23.43%，年增 12.21 個百分點，營益率 5.45%，較前年轉正，稅後純益 4.34 億元，年增 111.12%，每股稅後純益 4.1 元。
展望今年，訊芯 - KY 除了現有的 200G/800G 光收發模組業務規模擴張，也積極跟客戶開發 CPO 光電共同封裝模組產品，預期相關新品今年底就會進入量產，挹注全年營運。
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