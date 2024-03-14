宏碁去年獲利探4年低 每股賺1.64元 仍大方配息1.6元
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-14 17:02
宏碁 (2353-TW) 今 (14) 日公布去年財報，稅後純益 49.32 億元，年減 1.43%，每股純益 1.64 元，寫四年低點。董事會也決議發放每股 1.6 元現金股利，若以今日收盤價 45.9 元估算，殖利率約 3.5%。
宏碁去年全年營收 2413.08 億元，年減 12.39%；毛利率為 10.7%，年減 0.1 個百分點；營益率 1.8%，年減 0.76 個百分點；稅後純益 49.32 億元，年減 1.43%，每股純益 1.64 元。
去年第四季營收 631.46 億元，季減 6.37%、年增 5.53%；毛利率 10.9%，季增 0.13 個百分點、年增 0.37 個百分點；營益率 2.2%，季減 0.08 百分點、年增 0.52 個百分點；稅後純益 10.17 億元，季減 49.37%、較 2022 年第四季虧轉盈，每股純益 0.34 元。
宏碁表示，電腦及顯示事業已回歸獲利性及季節性的正軌，庫存也在掌控之中。此外，在人工智慧領域的業務機會亦值得期待，生成式 AI 將為 2024 起的主流趨勢。
宏碁建立多重事業引擎的策略持續展現動能，2023 年有三家子公司公開發行，年底合計有 12 家公開發行子公司。非電腦及顯示器業務在 2023 年合計貢獻 42.8% 的營業淨利。
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