〈台股盤前〉類股健康輪動為站穩2萬點關鍵 需留意指數搭大怒神

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-14 08:40

台股昨 (13) 日盤中最高漲至 20112.81 點，再創新高，不過卻近關情卻站不穩 2 萬點，最終震盪收黑 K，僅小漲 13.96 點，以 19928.51 點作收。法人認為，昨日高低震盪超過 200 點，需特別留意，不過類股是否展開輪漲格局，是台股站穩 2 萬點的關鍵。

法人指出，台股短線多頭格局未變，且觀察到昨日盤面個股上漲家數增加，與上周台積電一個人的武林狀況不同，因此如果類股可以展開輪動，將有助於台股持續上攻，並站穩 2 萬點。不過台指期夜盤下跌 45 點或 - 0.23%，收 19883 點。

美股四大指數方面，道瓊指數上漲 37.83 點或 0.1%，收 39043.32 點；那斯達克下跌 87.87 點或 - 0.54%，收 16177.77 點；標普 500 指數下跌 9.96 點或 - 0.19%，收 5165.31 點；費城半導體指數下跌 123.56 點或 - 2.47%，收 4868.95 點。

市場消息方面，長榮航去年全年獲利 215.94 億元，年增超過 2 倍，寫下歷史新高紀錄，更一口氣賺贏過去 5 年的總和。長榮航指出，主要動能來自客運，去年客運營收 1358 億元，年增 3 倍，創下新高。