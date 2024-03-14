〈台幣〉美通膨仍頑強 隨亞幣走軟失守31.5元關卡

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-14 10:25

美國上月消費者物價指數 (CPI) 高於市場預估，削弱聯準會 (Fed) 在 6 月會議上降息的預期，帶動美元走強，新台幣匯率今 (14) 日開盤持續走軟，失守 31.5 元關卡，最低來到 31.525 元，為一周以來的低點，而台股早盤一度下跌逾 150 點，但低接買盤進場後，隨即返回平盤附近整理。

新台幣兌美元匯率今天以 31.48 元開盤後，美元買盤隨之出籠，一度貶值 6.5 分，最低來到 31.525 元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，亞幣普遍走弱，其中韓元早盤重貶 0.36%，新台幣亦貶 0.14%，泰銖貶 0.06%，人民幣、日元約貶 0.04%，新加坡幣則在平盤附近整理。

投資人接下來把目光轉向美國零售銷售和生產者物價指數 (PPI) 數據，由於美國聯準會下周將舉行貨幣政策會議，並會公布點陣圖，市場屏息以待，希望從中找尋更多降息路徑的線索。