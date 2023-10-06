擴產效益顯著 蘋果供應鏈玉晶光9月/Q3營收同創新高

蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，受惠蘋果 iPhone 15 系列新機鋪貨潮及擴產效益，推升 9 月營收以 34.63 億元，續創歷史新高，同時，第三季營收也以 88.47 億元攀上巔峰，年增 23.27%。

玉晶光 2023 年 9 月營收 34.63 億元再創新高，月增 7.03%，年增 26.72%，第三季營收也以 88.47 億元攀上巔峰，季增 2.32 倍，年增 23.27%。玉晶光 2023 年累計 1-9 月營收 148.4 億元，年增 10.18%。

玉晶光指出，因旺季效應，客戶需求增加，進一步推升 9 月營收走高。

玉晶光是 iPhone 鏡頭供應商之一，2023 年上半年營收爲 59.93 億元，毛利率 30.74%，年減 3.3 個百分點，上半年稅後純益 3.49 億元，年減 50.11%，每股純益爲 3.1 元。

玉晶光董事長陳天慶先前在股東會召開後指出，下半年進入市場需求旺季，預估營收表現將優於上半年，全年營收將以超越 2022 年全年營收 192.15 億元爲目標。同時，玉晶光的新投資擴充產能計畫也順利，第二季已小量開出新產能，第三季完全開出原預估的增加產能。

同屬蘋果手機光學元件供應鏈的大立光 (3008-TW) 在 5 日公布最新營收，大立光在需求旺季加持之下，9 月營收 55.72 億元，月增 22.6%，年增 9.2%；2023 年 1-9 月營收 309.59 億元，年減 6.99%。在旺季效應之下，大立光 2023 年第三季營收 136.29 億元，也創今年來單季新高，季增 66.32%，年增 1.12%。

大立光預計將在 10 月 12 日由執行長林恩平主持召開法人說明會。