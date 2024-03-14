OpenAI與歐洲兩出版商達成協議 提供新聞內容摘要

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-14 02:30

根據外媒周三 (13 日) 報導，OpenAI 已與兩家歐洲主要媒體公司法國《世界報》(Le Monde)、西班牙傳媒集團普利沙 (Promotora de Informaciones SA 或 Prisa) 簽署協議，該協議將替 ChatGPT 帶法語和西班牙文新聞內容並協助 OpenAI 的語言模型。

OpenAI 周三在部落格宣布這一消息，不過上述兩家媒體公司並未披露交易細節。此為該公司與媒體公司達成協議的最新舉措，而非在人工智慧 (AI) 工具使用新聞文章和其他方面與媒體公司發生衝突。此前《紐約時報》(NYT-US)、Intercept、Raw Story 和 AlterNet 等新聞機構起訴 OpenAI，指控該公司濫用自家文章來訓練語言模型。

OpenAI 營運長萊特凱普 (Brad Lightcap) 表示：「我們致力於透過應用新的人工智慧技術來支援新聞業，並為內容創作者提供更多機會。」他還表示，這項合作旨在「讓全球的 ChatGPT 用戶能夠以互動和富有洞察力的新方式與新聞聯繫起來」。

根據該公司的部落格文章，在接下來的幾個月裡，ChatGPT 的用戶將在 ChatGPT 中看到來自《世界報》和普利沙的新聞內容摘要。ChatGPT 的回應還將提供原始文章的歸屬和「增強連結」，讓用戶能夠從他們的新聞網站訪問其他資訊或相關文章。

然而並不是每個出口都與 OpenAI 合作。去年 12 月，《紐約時報》起訴這家新創公司涉嫌在未經許可的情況下使用其受版權保護的文章來開發其技術。 OpenAI 反駁了這一說法，並表示《紐約時報》沒有「講述全部情況」。

儘管與《紐約時報》存在分歧，但 OpenAI 已經在該行業取得了重大進展。去年 12 月，OpenAI 以數千萬歐元的價格與新聞出版集團斯普林 (Axel Springer) 達成一項為期多年的內容授權協議。另外，該公司也一直在與包括 CNN、福斯新聞和《時代》雜誌 (Time) 在內的出版商談判，以達成類似的新聞內容授權協議。