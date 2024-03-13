國光生去年營運轉虧 今年拚重回成長軌道

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-13 18:37

國光生表示，去年受國際地緣政治動盪經濟景氣低迷、國際代工客戶去庫存砍單的影響，導致代工訂單較預期減少，使得去年營收年減 20%。不過，今年第一季已陸續接到國際訂單，預估各項目訂單均比去年成長 2 成以上。

其中，流感疫苗目前潭子廠已開始生產流感疫苗原液，備貨供應台灣公費、自費和外銷流感疫苗，去年底送出巴西南半球流感疫苗藥證申請，最快可望今年底領證、2025 年開始銷售南半球流感疫苗。

國光生指出，整體來看，今年已接獲的海外流感訂單，包括東歐流感原液、東南亞及中國大陸的流感疫苗成品均較去年成長。

國際代工業務方面，國光生表示，依現有客戶預估今年代工訂單全面成長；新代工業務自去年底至今年持續積極洽談，經過前半年的努力，可望在今年第三、第四季確定新的合作訂單，為公司營運再添新動能。