國光生去年營運轉虧 今年拚重回成長軌道
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-13 18:37
國光生 (4142-TW) 去年受到景氣衝擊，國際代工客戶下單保守，去年營運轉虧，稅後虧損 6.4 億元，每股虧損 1.52 元。展望今年，公司認為，流感原液、成品及國際代工訂單全年有望成長 20% 以上，今年營運拚重回成長軌道。
國光生表示，去年受國際地緣政治動盪經濟景氣低迷、國際代工客戶去庫存砍單的影響，導致代工訂單較預期減少，使得去年營收年減 20%。不過，今年第一季已陸續接到國際訂單，預估各項目訂單均比去年成長 2 成以上。
其中，流感疫苗目前潭子廠已開始生產流感疫苗原液，備貨供應台灣公費、自費和外銷流感疫苗，去年底送出巴西南半球流感疫苗藥證申請，最快可望今年底領證、2025 年開始銷售南半球流感疫苗。
國光生指出，整體來看，今年已接獲的海外流感訂單，包括東歐流感原液、東南亞及中國大陸的流感疫苗成品均較去年成長。
國際代工業務方面，國光生表示，依現有客戶預估今年代工訂單全面成長；新代工業務自去年底至今年持續積極洽談，經過前半年的努力，可望在今年第三、第四季確定新的合作訂單，為公司營運再添新動能。
為擴大子公司安特羅 (6564-TW) 腸病毒疫苗產能，國光生啟動腸病毒疫苗產線轉換作業，將於第二季將接受食藥署查廠、年底有望將腸病毒疫苗生產線移回國光細胞培養廠，產能有數倍成長。
另外，安特羅腸病毒疫苗在越南的三期臨床試驗順利，已完成收案，預期第三季將有完整的療效評估報告，安特羅已與越南最大國營疫苗公司簽約合作，佈局未來東協國家及東南亞的市場。
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