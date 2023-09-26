國光生子公司安特羅腸病毒疫苗 與越商簽代理合約

國光生 (4142-TW) 子公司安特羅 (6564-TW) 旗下腸病毒 71 型疫苗 (EnVAX-A71) 預計 2025 年上市，今 (26) 日宣布與越南國營最大疫苗公司 VABIOTECH 簽訂代理銷售合約，率先佈局越南市場做為進軍東南亞的前哨站。

安特羅表示，越南為腸病毒 71 型流行區，當地對疫苗需求殷切，因此鎖定越南一年超過 100 萬人的新生兒市場，而旗下腸病毒疫苗在越南執行的三期臨床試驗已完成收案，預計最快 2025 年上市。

Vabiotech 為越南最大國有疫苗公司，曾隸屬於越南河內國家衛生和流行病學研究所 (NIHE)，為越南衛生部指導下的國有企業。Vabiotech 擁有符合 GMP 高規格的生產廠房，從事製造、研究、開發與銷售各種人用疫苗及生物製品，致力於提供最好的產品。

安特羅總經理張哲瑋指出，旗下病毒疫苗在台灣取得藥證後，與 VABIOTECH 經過半年的洽談確認市場需求，並進一步完成代理銷售合約簽訂，該疫苗一旦在越南取得藥證，即可在越南上市，未來更將搶攻一年 2000 萬劑的東南亞各國新生兒市場。

此外，安特羅腸病毒疫苗上市以來，銷售穩定成長，其原液生產線明年底可望從國衛院移回國光生技細胞廠，加上配合國光生技新一代高產能細胞培養生物反應器製程，整體產量將明顯放大。

腸病毒為亞洲流行的傳染病，五歲以下幼童感染腸病毒 71 型易併發重症；1998 年台灣首次爆發嚴重手足口病及皰疹型咽唊炎，高達 140 萬名孩童感染，405 名併發重症、78 名幼童不幸死亡，其中引起神經系統嚴重併發症主因為腸病毒 71 型。