內外資再度聯手掃貨鴻海5.5萬張 外資本周累計買7.5萬張

台股今 (13) 日 2 萬點再度得而復失，終場小漲 13 點，收在 19928 點。其中，外資持續買超台股近 70 億元，再砸逾 30 億元加碼鴻海 (2317-TW)2.8 萬張，本周累計掃貨 7.5 萬張，同時增持中信金等 6 檔金融股，內資同步增加鴻海 2.7 萬張。外資反手調節多檔 ETF，賣超前十名中就占 6 檔。