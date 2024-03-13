內外資再度聯手掃貨鴻海5.5萬張 外資本周累計買7.5萬張
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-13 18:19
台股今 (13) 日 2 萬點再度得而復失，終場小漲 13 點，收在 19928 點。其中，外資持續買超台股近 70 億元，再砸逾 30 億元加碼鴻海 (2317-TW)2.8 萬張，本周累計掃貨 7.5 萬張，同時增持中信金等 6 檔金融股，內資同步增加鴻海 2.7 萬張。外資反手調節多檔 ETF，賣超前十名中就占 6 檔。
三大法人今日合計買超 48.89 億元，除了外資持續買超外，投信也買超 66.22 億元、連 9 買；自營商則轉賣超 87.18 億元。期貨方面，外資則淨空單增加 1023 口至 9132 口。
觀察外資今日操作，看好中信金股利政策，提前買超 5.2 萬張卡位，居今日買超第一，其餘金融股還有開發金 2.8 萬張、兆豐金 9,069 張、國泰金 7,842、臺企銀 7,120 張。電子股除了鴻海外，青睞聯電買超 1.6 萬張、世界 1.4 萬張、台積電 6,898 張，另外寶成與元大台灣 50(0050) 也獲增持。
外資賣超群益台灣精選高息 (00919)4.6 萬張最多，同步減持其他 ETF，包含元大滬深 300 正 2(00637L)1.8 萬張、群益 ESG 投等債 20+(00937B)1.7 萬張、國泰 20 年美債 (00687B)1.4 萬張、國泰 10Y + 金融債 (00933B)1.3 萬張以及大華優利高填息 30(00918)。
外資賣超個股鎖定緯創 2.4 萬張最多，華邦電 2.3 萬張、中鋼 1.1 萬張，南亞科、長榮、亞力各 8000 餘張。
投信今日持續跟進外資加碼鴻海 2.7 萬張、聯電逾萬張、中信金 4,630 張；其他個股買超長榮 7,251 張，世界 4,574 張、神基 4,046 張。賣超也大砍緯創 7220 張最多，其次為台光電、技嘉、文曄、金像電、南亞科、森崴能源。
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